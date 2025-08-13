Налоговики начислили компаниям имущественные налоги за 2024 год

Сообщения о начисленных налогах уже разослали. Если нет начислений – компании могут сами обратиться в свою налоговую.

Массовое начисление имущественных налогов организаций за 2024 год завершилось, сообщает региональное УФНС.

Сообщения о рассчитанных суммах по налогам на имущество организаций, транспортному и земельному уже направили компаниям по ТКС, через ЛК и по почте заказными письмами.

Если в Личном кабинете нет начислений – компании могут сами обратиться в налоговую за получением сообщения. Для этого нужно заполнить заявление КНД 1150120 и отправить его по ТКС, лично или почтой.

Если не получили сообщение по имуществу, по которому налоговая база определяется как кадастровая стоимость, юрлица до 31 декабря 2025 года должны отправить в налоговую сообщение о наличии у них таких объектов.

