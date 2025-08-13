РКН указал, какую дату начала обработки персданных нужно писать в уведомлении
Дата начала обработки персональных данных – это дата, указанная в свидетельстве ИНН.
Операторы персданных часто ошибаются при заполнении поля «Дата начала обработки персональных данных».
В этом поле нужно писать дату, которая указана в свидетельстве ИНН, пояснил Роскомнадзор.
Ранее РКН отметил, что в уведомлении об обработке персданных не нужно просто копировать текст из примеров.
