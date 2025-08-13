Минфин уточнил, от какой даты считать 5-дневный срок выставления счетов-фактур при временной передаче прав на ПО

Выставлять счет-фактуру при передаче прав на ПО на определенный срок при оплате или при окончании налогового периода, когда оказали услуги, — зависит от того, что произошло раньше.

При передаче имущественных прав продавцы выставляют счета-фактуры не позднее 5 календарных дней со дня передачи прав. Этот срок можно отсчитывать со дня получения сумм оплаты или частичной оплаты в счет передачи имущественных прав: п. 3 ст. 168 НК.

При этом моментом определения налоговой базы по НДС будет наиболее ранняя из дат (п. 1 ст. 167 НК):

день оплаты в счет предстоящего оказания услуг;

последний день налогового периода (квартала), в котором используется ПО, независимо от последующих сроков поступления платы.

Соответственно, при передаче прав на ПО на определенный срок счет-фактуру нужно выставить в течение 5 дней от более ранней даты:

со дня получения сумм оплаты;

или со дня окончания налогового периода, в котором такие услуги оказаны.

Такие разъяснения дал Минфин в письме от 21.05.2025 № 03-07-09/49667.

