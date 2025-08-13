Кабмин выделил почти 4 млрд рублей на IT-проекты

Правительство из резервного фонда направит 3,9 млрд рублей на гранты в сфере информационных технологий.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 12 августа 2025 года № 2174-р. Документ предусматривает, что на реализацию проектов в сфере информационных технологий выделят 3,9 млрд рублей.

«За счет этих грантов, в частности, планируется продолжить поддержку особо значимых проектов по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений в отраслях экономики», — сказано на сайте кабмина.

Грантовая программа действует с 2020 года. В ней могут участвовать проекты, которые прошли конкурсный отбор у оператора — Российского фонда развития информационных технологий.

Сейчас размер грантов на IT-проекты составляет от 30 млн до 6 млрд рублей.