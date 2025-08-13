На ЕНС не хватает денег на уплату взносов и НДС – что должны списать в первую очередь? Опрос

Налоговая зачла сальдо ЕНС сначала на страховые взносы, потом на налоговый долг по уточненной декларации НДС и начислила штраф. Бухгалтер спрашивает совета – нужно ли оспаривать акт налоговой.

На форуме Клерк.ру разбирают ситуацию: в один день подали первичный РСВ за 1 квартал 2025 года (сумма – 800 тыс. руб.) и уточненку по НДС за 3 квартал 2024 (к доплате 700 тыс.).

На ЕНС на дату подачи был 1 млн рублей. Заявлений о зачете налогоплательщик не направлял.

Налоговая прислала акт, в котором указано, что в первую очередь зачли деньги в счет уплаты по РСВ по п. 9 ст. 78 НК. А по уточненной декларации зачли оставшуюся часть и на неоплаченный остаток начислили штраф 20%.

Стоит ли оспаривать этот акт? Бухгалтер считает, что сначала должны были зачесть недоимку (700 тыс. руб. по уточненной НДС-декларации), а потом – страховые взносы (800 тыс.).

Она опирается на п. 8 ст. 45 НК, где указана последовательность списания денег по ЕНП:

Недоимка по НДФЛ. НДФЛ. Недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения. Иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы.

Или в этом случае страховые взносы будут в приоритете, и нужно не оспаривать акт налоговой, а подать ходатайство о снижении штрафа? — просит совета бухгалтер.

Мы попросили дать комментарий эксперта Клерк.Консультаций — Надежду Камышеву:

«Взносы списывают с ЕНС в день подачи уведомления (или РСВ) или на следующий, если на ЕНС есть деньги. У них приоритет перед налогами» — подтвердила позицию налоговиков Надежда.

А как вы считаете – что должны списать с ЕНС в первую очередь: страховые взносы или долг по НДС? Пишите объяснения ниже в комментариях.