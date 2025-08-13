ЦОК КПП БСН 12.08 Мобильная
Пользователи интернета

🔕 Россияне жалуются на проблемы со звонками в популярных мессенджерах

В сервисы «Сбой.РФ» и Downdetector идут жалобы на сбои в работе Телеграм и WhatsApp.

Пользователи продолжают жаловаться на проблемы в работе WhatsApp (принадлежит Meta1, признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Телеграм.

Так, на сервисе «Сбой.РФ» 11 августа 2025 года зафиксирована 851 жалоба на сбои WhatsApp, 12 августа – 791, а в середине дня 13 августа – еще 224.

Сервис Downdetector ранее фиксировал около 12 000 жалоб на проблемы с Telegram и WhatsApp.

Сбои в работе мессенджеров могут быть связаны с выборочной блокировкой звонков в Telegram и WhatsApp, которую официально не подтверждали.

Вот данные о сбоях в Телеграм и WhatsApp за неделю с сайта Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ):

Сбои в WhatsApp
Сбои в Телеграм

Ранее президент Ростелекома заявил, что ничего не знает о просьбе блокировать звонки в мессенджерах.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

