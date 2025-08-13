В первом квартале 2025 года из 180 тысяч предпринимателей на УСН не сдали отчетность только 2%
ФНС подготовила бизнес на УСН к уплате НДС и сдаче отчетности, даже отменили штрафы и блокировку счетов в случае несдачи декларации.
Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что только 2% налогоплательщиков, которые применяют УСН, не сдали отчетность. Всего их 180 тыс.
Также он добавил, что налоговая сделала все, чтобы бизнес на УСН с оборотом больше 60 млн рублей в год мог платить НДС.
«Мы все провели, подготовили налогоплательщиков, подготовили информационные системы. Мы даже убрали штрафы и приостановку операций по счетам в случае несдачи: переживали, что не все будут готовы к этому новшеству», — доложил Даниил Егоров.
В результате по итогам первого квартала 2025 года отчетность не сдали только 2% предпринимателей, а в целом «система сработала отлично».
