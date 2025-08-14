Почти половина россиян кроме основной работы ищут подработку на осень 2025

О том, что им нужен дополнительный заработок кроме основной работы, в 3 квартале 2025 года заявили 47% россиян. Такие результаты показал опрос, проведенный hh.ru (результаты есть у «Клерка»).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 4%.

Не нуждаются в подработке 42% опрошенных. А еще у 6% россиян на момент опроса уже было несколько работ.

Больше всего нужна подработка для поддержания своего бюджета работникам сферы искусства и СМИ (61%). Также ищут подработку 60% работников индустрии красоты и фитнеса, 58% опрошенных врачей и преподавателей.

Лидером среди регионов, жители которых нуждаются в подработке, стал Дагестан – о такой потребности заявили 63% местных жителей. На втором месте – Архангельская область (62%), на третьем – Кировская (59%).

Больше всего жителей с двумя и тремя работами обнаружили в Коми (16% опрошенных), Астраханской области (13%), Удмуртии (12%) и Томской области (11%).

Подробнее о том, как оформлять работу с совместителями, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь настраивать и вести кадровый и воинский учет, оформлять отпуска и больничные, работать в 1С:ЗУП. В обновленной программе теперь есть уроки с разбором изменений в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 5 мест по этой цене, 15 августа старт обучения!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.