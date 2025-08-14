🏥 Медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной

Для прохождения сотрудником медицинского осмотра в выходной день нужно взять его письменное согласие. Этот день оплачивают в двойном размере или в одинарном плюс дополнительный выходной.

Прохождение медосмотра в выходной день – это исполнение работником поручения работодателя в свой день отдыха, сообщил Роструд.

То есть перед направлением работника на медосмотр в выходной надо получить его письменное согласие.

Медосмотр, который сотрудник прошел в выходной день, оплачивается как привлечение к работе в выходной, то есть в двойном размере: ст. 153 ТК. Или с согласия работника можно предоставить ему дополнительный день отдыха. Тогда отплатить день медосмотра нужно в одинарном размере.

Ведомство напомнило, что по ст. 185 ТК на время прохождения обязательного медосмотра за работниками сохраняются место работы и средний заработок.

Оплатить в повышенном размере нужно часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, добавил Роструд.

