🏥 Медосмотр в выходной день оплачивается как работа в выходной
Прохождение медосмотра в выходной день – это исполнение работником поручения работодателя в свой день отдыха, сообщил Роструд.
То есть перед направлением работника на медосмотр в выходной надо получить его письменное согласие.
Медосмотр, который сотрудник прошел в выходной день, оплачивается как привлечение к работе в выходной, то есть в двойном размере: ст. 153 ТК. Или с согласия работника можно предоставить ему дополнительный день отдыха. Тогда отплатить день медосмотра нужно в одинарном размере.
Ведомство напомнило, что по ст. 185 ТК на время прохождения обязательного медосмотра за работниками сохраняются место работы и средний заработок.
Оплатить в повышенном размере нужно часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, добавил Роструд.
Научим рассчитывать компенсации на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как считать зарплату и налоги, составлять трудовые договоры и ГПХ, заполнять отчетность и отражать операции в 1С:ЗУП. Мы обновили программу и добавили уроки по расчету среднего заработка.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 700 рублей. Осталось 5 мест по этой цене, 15 августа старт обучения!
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию