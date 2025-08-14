✅ Декларацию 3-НДФЛ за 2025 год надо будет сдавать по новой форме. Налоговый эксперт: но проблема исчисления взносов 1% остается открытой

Проект опубликован на федеральном портале.

Налоговики больше не будут запрашивать у ИП на ОСНО информацию о страховых взносах, включенных в расходы (профвычет). Эти данные надо будет указывать в декларации 3-НДФЛ.

Приложение 3 формы 3-НДФЛ (проект)

Напомним, эти данные нужны для расчета взносов 1%.

Судя по содержанию строки 044 Приложения 3, исключать из расчета надо будет все взносы ИП за себя (фиксированные + 1%). На данный момент в этом вопросе ясности нет.

Так как скоро аналогичный расчет взносов 1% введут и для ИП на УСН, не исключено, что декларация по УСН тоже изменится.

В новой форме 3-НДФЛ также учли новые ставки, которые действуют с 2025 года. А при продаже доли в уставном капитале дороже 50 млн руб. надо будет указывать необлагаемую сумму.

Специально для «Клерка» комментирует Максим Юзвак — налоговый консультант, кандидат юридических наук:

Максим Юзвак, эксперт

«В Приложении 3 проекта формы декларации 3-НДФЛ налоговики дополняют расшифровку состава профессионального налогового вычета новой строкой – “Сумма страховых взносов, установленных статьей 430 НК РФ”. При этом появление данной строки вряд ли вносит что-то новое в вопросе исчисления страховых взносов по ставке 1%.

Само название строки дано в точном соответствии со ст. 430 НК, и другого названия иметь не могло. Кроме того, эта строка отражает то, что в целях НДФЛ в профвычет включаются и фиксированные взносы, и взносы, исчисленные по ставке 1%. Следует учитывать, что декларация по НДФЛ и содержащиеся в ней строки по общему правилу не должны влиять на порядок исчисления других обязательных платежей, включая страховые взносы.

Таким образом, проблема исчисления допвзносов по ставке 1% остается открытой, и точку в ней должен поставить законодатель, внеся изменения с четкими формулировками в ст. 430 НК».