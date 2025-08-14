Учтенная в расходах переплата взносов – это не ошибка

Уточненный расчет с переплатой в последующих налоговых периодах считается новым обстоятельством, из-за которого возникает внереализационный доход текущего периода.

Минфин уточнил, нужно ли пересчитывать базу по налогу на прибыль и подавать уточненную декларацию/расчет после обнаружения переплаты страховых взносов, которую учли в составе расходов, и сдали корректировочный РСВ.

В письме от 16.06.2025 № 03-03-06/1/58471 ведомство напомнило, что излишне уплаченные налоги, учитываемые расходах, не считаются ошибкой при исчислении налога на прибыль: постановление президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11. Например, это может случиться, если не применили положенную налоговую льготу.

В постановлении указано, что заплатив налог по изначальным декларациям, налогоплательщик понес в предыдущих периодах затраты, отвечающие требованиям ст. 252 НК, и правомерно отнес их к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

То есть учет в составе расходов первоначальной суммы страхового взноса не считается ошибочным.

А потом при отправке в последующих налоговых (отчетных) периодах уточненных РСВ для целей налога на прибыль корректировку РСВ нужно рассматривать как новое обстоятельство, приводящее к возникновению внереализационного дохода текущего периода, разъяснил Минфин.

