🚕 За 7 месяцев 2025 года продали 2,9 млн краткосрочных полисов ОСАГО

За январь-июль 2025 года число проданных краткосрочных полисов ОСАГО составило 2,9 млн штук. 99% из них пришлось на такси, сообщила Национальная страховая информационная система (НСИС).

«По итогам продажи полисов ОСАГО за 7 месяцев 2025 года количество "коротких" полисов составило 2,889 млн штук, общая премия по ним — 777,49 млн руб. Средняя премия составила 269 руб.», — отмечает НСИС.

На «короткие» полисы для такси пришлось 2,863 млн штук. Средняя премия для них составила около 269 руб., а общая премия – 684 млн руб.