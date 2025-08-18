Для недобросовестных покупателей на маркетплейсах могут ввести спецотметки

Аккаунты тех, кто заказывает товары на площадках и систематически не выкупает, предлагается отмечать.

Глава Минэкономики Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для аккаунтов тех покупателей, которые систематически не выкупают заказы на маркетплейсах, чтобы поддержать продавцов.

Он сказал, что такая проблема есть: потребители массово заказывают товары на разные точки выдачи, а затем отказываются от покупки. При этом бывает сложно разделить действия обычных покупателей и случаи недобросовестной конкуренции.

«Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики. Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», — заявил Решетников.

Министр добавил, что практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает затраты продавцов. Министерство рассмотрит меры реагирования на такое поведение покупателей в рамках подготовки к вступлению в действие закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.

Решетников считает, что нужно заблаговременно разработать нормативную базу и адаптировать IT-системы маркетплейсов к новым требованиям. Для этого Минэкономразвития согласует правила с бизнес-сообществом до конца 2025 года.