В июле 2025 года рынок краудфандинга снова начал расти. Инвестиции увеличились на 28%

Из-за снижения доходности по вкладам инвесторы начали искать альтернативные инструменты, например, краудфандинг. За июль 2025 года объем вложений вырос на 2,32 млрд рублей.

После падения рынок краудфандинга вернулся к росту. Это произошло в июле 2025 года из-за снижения доходности вкладов. За месяц объем инвестиций вырос на 28% и составил 2,32 млрд рублей.

Такой показатель практически вернулся к уровню аналогичного периода 2024 года. Объем выдач в краудфандинге достиг минимума в мае 2025 году (1,75 млрд рублей), в июне 2025 года рынок прибавил всего 66,7 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Краудфандинг позволяет бизнесу привлечь финансирование через специальные интернет-площадки. Деньги предоставляют инвесторы-физлица, а также компании. Сейчас в списке Центробанка 101 такая платформа.

«Основными факторами (роста краудфандинга, — прим. ред.) является адаптация бизнеса к высоким ставкам, начало фазы снижения ключевой ставки, а также значительное увеличение инвестиций JetLend в привлечению новых качественных заемщиков», — сказал гендиректор платформы JetLend Роман Хорошев.

Среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам в топ-10 банков упало с 19,38% до 15,9%. Если доходность продолжит снижаться, инвесторы начнут искать альтернативные инструменты, в том числе краудфандинг.

В 2024 году сумма инвестиций через платформы краудфандинга превысила 54 млрд рублей.