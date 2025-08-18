Депутат предложил учитывать в расходах по УСН благотворительную помощь участникам СВО

Сейчас предприниматели, которые оказывают гуманитарную и благотворительную помощь, не могут включить такие закупки в расходы. Они должны платить с них налоги. Однако это собираются изменить.

18 августа 2025 года депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, по которому предприниматели на УСН «Доходы минус расходы» смогут включать в расходы закупки для помощи участникам СВО и лицам, пострадавшим в результате нарушения целостности российских территорий.

«Законопроектом предлагается расширить перечень расходов, которые учитываются при определении размера налога для лиц, использующих УСН и отнести к их числу расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества в целях осуществления благотворительной деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в НК нет положения, которое позволяло бы предпринимателям на УСН засчитать в расходы оказание благотворительной и гуманитарной помощи. Фактически, бизнес на упрощенке несет дополнительные расходы за помощь.

Ярослав Нилов ожидает, что законопроект станет мотивировать малый и средний бизнес оказывать благотворительную помощь участникам СВО, что повысит социальную ответственность предпринимателей.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по УСН.