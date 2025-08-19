Минтруд собирается помогать студентам при первом трудоустройстве

Минтруд разработал порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. С начала учебного года его запустят по всей стране.

Задача проекта – помочь школьникам и студентам выстроить работающие карьерные пути от выбора профессии до трудоустройства по специальности и адаптации на первом рабочем месте.

«Чем раньше молодой человек будет вовлечен в профессиональную деятельность по получаемой специальности, тем лучше будет его карьерный старт при выходе на рынок труда. Именно поэтому вместе с регионами и работодателями мы запустили пилотный проект по маршрутизации, который дает возможность не просто обучить кадры с учетом потребностей экономики, а дать при этом ребятам возможность найти реальное применение своим талантам и знаниям, получить дополнительные профессиональные ориентиры. И уже с нового учебного года проект будет масштабирован на всю страну», – пояснил министр труда Антон Котяков.

Студенты получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале «Работа России». Им будет доступно 15 сервисов по профориентации.

Затем карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально. Им выстроят индивидуальные планы развития карьеры. Сначала консультанты подберут бесплатный вариант для производственной или преддипломной практики. Для студентов выпускных курсов найдут оплачиваемую стажировку и объяснят, как оформить необходимые документы на платформе «Работа России».

Консультанты могут подобрать варианты временной занятости на время каникул.

Перед выходом на постоянную работу студентам помогут составить и разместить резюме на портале «Работа России», подберут вакансии, договорятся о собеседованиях и подготовят его к ним. Также научат самопрезентации и расскажут, как быстро адаптироваться в новом коллективе.

В каждом регионе с привлечением местных работодателей создадут единые планы профориентации школьников. В рамках планов проведут экскурсии на предприятия, тестирования, профессиональные пробы и другие мероприятия по практическому ознакомлению с профессиями. Такие планы будут формироваться ежегодно до начала учебного года.

Пилотный проект уже апробировали в 11 регионах страны в марте-июне 2025 года. За это время в нем участвовали около 1 000 организаций и более 550 000 студентов.