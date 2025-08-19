В октябре 2025 года бюджетникам повысят оклады на 7,6%, но не всем

Индексация зарплаты бюджетников пройдет неоднородно: выплаты не вырастут у работников социальных и муниципальных учреждений.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что кабин принял распоряжение, по которому с 1 октября 2025 года оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений вырастут на 7,6%.

«Формально повышение заработной платы направлено на компенсацию инфляционных потерь, зафиксированных в текущем году, и отражает бюджетную политику по сохранению уровня оплаты труда в государственном секторе», — сказал Алексей Говырин.

Зарплаты повысят:

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти;

персоналу в сфере здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, научных и архивных учреждений;

гражданскому персоналу, который проходит службу в воинских частях и иных структурах.

Повышение не затронет работников региональных и муниципальных учреждений. Их зарплата индексируется по решению субъекта РФ или органа местного самоуправления.

Недавно мы писали, что военным увеличат пенсии на 7,6% с 1 октября 2025 года.