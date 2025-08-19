🛴 Для электросамокатчиков могут ввести аналог ОСАГО

Руководитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает внедрить страховой продукт для добровольного страхования пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Соответствующее письмо направлено главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Предлагается рассмотреть возможность внедрения на территории России специального страхового продукта для добровольного приобретения пользователями средств индивидуальной мобильности. Подобная услуга должна предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого пользователя и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры (по принципу ОСАГО)», — написал Нилов.

Он указал, что в 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло почти на 43%, а число погибших в них – более чем на 25%. Всего зафиксировано 4 420 аварий и 54 погибших.

Для личных и принадлежащих юрлицам (службы доставки) СИМ сейчас вообще не предусмотрены страховые гарантии, и нет требований к их обязательному страхованию. Из-за этого участники дорожного движения и объекты городской инфраструктуры не защищены от частных пользователей СИМ и от курьеров, использующих электросамокаты.

«Выходит, что практически любое ДТП с участием СИМ оставляет пострадавших (особенно пешеходов) практически без возможности взыскать какой-либо ущерб за урон, нанесенный их здоровью или имуществу. Пострадавшие могут обратиться в суд, однако у ответчиков (тех же доставщиков-мигрантов) формально чаще всего нет ни доходов, ни имущества», — добавил Нилов.

Предложенный механизм повысит безопасность на дорогах и обеспечит прозрачный механизм полноценных компенсационных выплат для пострадавших. Позднее предлагается сделать такой страховой продукт обязательным для работающих на СИМ, считает депутат.