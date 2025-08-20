Депутаты предложили бизнесу платить сотрудникам премии за долгую работу

Чтобы у преданных сотрудников, которые работают в компании больше пяти лет, была мотивация трудиться усерднее, депутаты хотят обязать работодателей выплачивать персоналу премии за стаж на одном месте.

20 августа 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательном премировании сотрудников. Те, кто работал на одном месте более пяти лет, получат право на получение не реже одного раза в год премии в размере среднего месячного оклада.

«Предполагается, что подобное предложение положительно скажется на социальном положении указанных в законопроекте сотрудников, а также оптимизирует и адаптирует трудовое законодательство под общественные реалии», — сказано в пояснительной записке.

Дмитрий Гусев считает, что поощрять нужно опытных и преданных специалистов, которые отработали в компании пять и более лет. Такой бонус будет мотивировать персонал оставаться на своем рабочем месте как можно дольше и усерднее трудиться.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

