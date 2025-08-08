Работнику в отпуске премию можно сокращать на это количество дней
Роструд спросили – вправе ли работодатель сокращать размер квартальной премии пропорционально времени, которое работник находился в отпуске в этом квартале. По мнению работодателя, сотрудник фактически не был на работе во время отпуска – следовательно, премия ему сокращается на соответствующее количество дней.
«Вправе, если такой порядок начисления премии установлен трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом работодателя.
Если работодатель уменьшил размер премии в соответствии с порядком, установленным вышеуказанными документами, то его действия законны», — ответило ведомство.
Роструд напомнил, что, согласно ч. 1 ст. 135 ТК, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА: ч. 2 ст. 135 ТК.
