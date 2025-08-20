С иноагентов хотят удерживать НДФЛ по ставке 30%

Иностранных агентов могут заставить платить НДФЛ по такой же ставке, которая действует для нерезидентов РФ.

Минфин собирается поднять ставку НДФЛ для иностранных агентов до 30%.

Такой законопроект уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом пишут «Ведомости».

Юрист Линда Куркулите рассказала, что иноагентов практически приравняют к налоговым нерезидентам.

Почти всех их доходы будут облагаться налогом по ставке 30%. За исключением дивидендов и процентов по вкладам.

Сейчас налоговые резиденты России платят налог по прогрессивной шкале НДФЛ от 13 до 22%. Подобные ставки применяют и для нерезидентов, но только если они удаленно работают на российскую компанию.

Недавно мы писали, что иноагентов могут лишить налоговых льгот, бизнес с их участием тоже.