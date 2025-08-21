Депутаты предлагают закрепить соотношение зарплат руководителей и подчиненных
20 августа 2025 года депутаты от СРЗП внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить соотношение зарплаты руководителей и подчиненных.
Сейчас такое соотношение законом не регулируется. Но разница в зарплатах не соответствует и справедливому распределению ФОТ среди сотрудников организаций с государственным участием, и требует дополнительного регулирования, считают авторы инициативы.
«Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от 1 до 5. Это означает, что заработная плата руководителя не может быть в 5 раз больше заработной платы подчиненного», — написали депутаты.
Если закон примут – он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
А можно сделать так, чтобы з/п депутатов не могла быть более, чем в 5 раз выше средней з/п? А лучше МРОТ