😕 Работодатели: многие «офисные» бонусы больше не впечатляют кандидатов. Примеры

Наниматели рассказали, что в вакансиях отталкивает кандидатов в 2025 году.

По оценке работодателей, многие «офисные» бонусы, еще недавно являвшиеся неотъемлемой частью привлекательного предложения, больше не впечатляют кандидатов. Так:

открытые офисные пространства (open space) не вызывают интереса — 45% респондентов;

возможность привести питомца в офис, популярная в IT и креативных компаниях, уже не воспринимается как плюс — 39%;

развлекательные элементы — вроде настольного футбола, приставок и игр — тоже теряют ценность — сказали 26%.

Даже бесплатные снеки и кофе, которые долгое время были «обязательной программой» в описании вакансий, больше не производят впечатления: 24% работодателей считают, что соискатели воспринимают это как данность.

Это результаты опроса Русской Школы Управления (РШУ) и hh.ru, его результаты есть у «Клерка».

В итоге кандидаты ждут не внешних эффектов, а реальных условий и удобства. По наблюдению HR-специалистов, наибольшую ценность для соискателей представляют:

Гибридный формат работы (офис + удаленка) — 78%.

Качественное техническое оснащение рабочего места — 73%.

Развитая инфраструктура рядом с офисом (транспорт, кафе, спортзал) — 65%.

Современное и комфортное здание — 57%.

Возможность уединенной работы — 41%.

Четкая логистика внутри офиса — 31%.

Формулировки, десятилетиями использовавшиеся в вакансиях и описаниях корпоративной культуры, сегодня воспринимаются как шаблонные. 77% работодателей признались, что фраза «мы одна семья» больше не работает — кандидаты воспринимают ее с настороженностью. Также не вызывают интереса и снижают вероятность отклика формулировки «у нас дружная команда» (54%), «работаем и отдыхаем вместе» (47%), «молодой энергичный коллектив» (45%) и «молодая амбициозная команда» (42%).

Более того, некоторые фразы в описаниях вакансий не просто не работают, а отталкивают кандидатов. Так:

86% работодателей замечают, что упоминание «готовности к переработкам» резко снижает интерес к вакансии;

формулировка «стрессоустойчивость обязательна» воспринимается как сигнал тревожной атмосферы — 77%;

многозадачность, еще недавно считавшаяся плюсом , вызывает у кандидатов сомнения — 48%;

«чай, кофе и печеньки» — по мнению 42% давно воспринимается как должное.

При этом работодатели хорошо понимают, что сегодня действительно привлекает новых сотрудников. 80% называют честную и открытую коммуникацию ключевым фактором. 73% указывают на гибкость условий — в графике, формате работы, подходе к задачам. Также важны вертикальный карьерный рост (69%), репутация компании в профессиональном сообществе (66%), сильная команда (61%), горизонтальное развитие (54%), возможность влиять на продукт (44%).

«Чтобы заинтересовать современного кандидата, следует указывать реальные преимущества работы в вашей компании. Соблюдение ТК, “дружный коллектив” и “стабильность” — это базовый уровень, который уже давно воспринимается как гигиенический минимум. Помимо условий работы, обязанностей и требований соискатели обращают внимание и на то, как написана и оформлена вакансия. Так, очень длинный текст без форматирования, не разбитый на отдельные блоки и содержащий много лишних деталей, может отпугнуть одним своим объемом. Справедливо и обратное — супер краткое описание, которое не дает внятного представления ни о вакансии, ни о компании, вызывает у соискателей недоверие. Не добавят очков вашей вакансии и жесткие формулировки, неуместный юмор и излишняя эмоциональность», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Реальность часто не оправдывает ожидания кандидатов. 45% работодателей признаются: у новых сотрудников нередко возникают претензии к уровню задач — они оказываются не такими интересными или значимыми, как ожидалось. 44% компаний сталкиваются с жалобами на недостижимые KPI, 43% — на отсутствие обещанного влияния на процессы, 37% — на нарушение work-life баланса и слабый онбординг, 36% — на невозможность карьерного роста, 34% — на стиль управления, 25% — на корпоративную культуру.

«Сотрудники приходят на работу не за кофе или настольными играми — они приходят за интересными задачами и прозрачными правилами развития в компании. Рынок труда стал более осознанным: люди умеют читать между строк, быстро распознают манипуляции в вакансиях и больше не верят пустым обещания. Например, фраза “готовность к переработкам” автоматически сигнализирует о нездоровом балансе, а “мы одна семья” — о нарушении границ. Такие вещи не просто не работают, они снижают доверие к бренду работодателя. Компании, которые умеют честно и конкретно говорить с рынком, гибко адаптируются под реальный запрос — выигрывают. Соискателю важны не только деньги, но и ощущение внятности: кто управляет, как ставятся цели, можно ли вырасти, насколько открыта коммуникация. Если это все есть — хорошие специалисты приходят и остаются. Если нет — никакие дополнительные бонусы не спасут», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

Ранее мы писали, что названы «красные флаги» в описании вакансий, которых избегают молодые специалисты при поиске работы.