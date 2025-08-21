ИП и компании на УСН тоже могут переходить на использование УПД

В чате ФНС уточнили – можно ли ООО и ИП на упрощенке без НДС оформлять акты выполненных работ или придется переходить на УПД.

«Акт выполненных работ можно создать с использованием формата УПД без счета-фактуры», — ответили налоговики.

Это указано в приказе ФНС от 19.12.2023 № 970.

