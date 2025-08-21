Что авто оборудовано для инвалида, нужно внести в документы на машину

Автомобили для инвалидов освобождены от транспортного налога. То, что машина оборудована для такого использования, нужно подтвердить.

ФНС разъяснила условия освобождения от налогообложения автомобилей, оборудованных для инвалидов.

От транспортного налога освобождают легковые авто, специально оборудованные для использования инвалидами — независимо от мощности двигателя, года выпуска и изготовителя.

Это могут быть машины, произведенные и сертифицированные специально для использования инвалидами, или переоборудованные так, чтобы ими мог управлять человек с ограниченными физическими возможностями. Например, с ручным управлением.

Подтверждение отнесения автомобиля к категории оборудованных для использования инвалидами – это сведения, внесенные в документацию на авто: ПТС, отметки в свидетельстве о собственности и т. п., пояснили налоговики.

Для освобождения налоговая может использовать сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия. В т. ч. с органами ГАИ, при наличии информации у них.

Заинтересованные лица могут сами сообщить об этом в налоговую и подать соответствующие документы-основания за истекший налоговый период (календарный год).

Другие льготы по транспортному налогу для инвалидов могут быть установлены законами субъектов РФ по месту нахождения ТС. Их перечень есть в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Кстати, депутат Нилов предлагает разрешить перевозить инвалидов по выделенной полосе и ездить.