Что авто оборудовано для инвалида, нужно внести в документы на машину
ФНС разъяснила условия освобождения от налогообложения автомобилей, оборудованных для инвалидов.
От транспортного налога освобождают легковые авто, специально оборудованные для использования инвалидами — независимо от мощности двигателя, года выпуска и изготовителя.
Это могут быть машины, произведенные и сертифицированные специально для использования инвалидами, или переоборудованные так, чтобы ими мог управлять человек с ограниченными физическими возможностями. Например, с ручным управлением.
Подтверждение отнесения автомобиля к категории оборудованных для использования инвалидами – это сведения, внесенные в документацию на авто: ПТС, отметки в свидетельстве о собственности и т. п., пояснили налоговики.
Для освобождения налоговая может использовать сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия. В т. ч. с органами ГАИ, при наличии информации у них.
Заинтересованные лица могут сами сообщить об этом в налоговую и подать соответствующие документы-основания за истекший налоговый период (календарный год).
Другие льготы по транспортному налогу для инвалидов могут быть установлены законами субъектов РФ по месту нахождения ТС. Их перечень есть в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
