💰 Покупатели Яндекс Маркета смогут зарабатывать реальные рубли за рекомендации товаров, а не только баллы

Яндекс Маркет в рамках реферальной программы добавил возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров в рублях, а не только баллами Плюса.

Компания заявляет, что новый механизм позволит превратить обычные советы в реальный источник дохода для блогеров, стилистов, дизайнеров, фитнес-тренеров и всех, кто часто рекомендует товары знакомым.

«Получать вознаграждение в рублях можно за рекомендации товаров по ссылке — например, в блогах, телеграм-каналах или чатах с друзьями. Для этого нужно зайти в раздел “Реферальная программа” в профиле, зарегистрироваться в качестве самозанятого, ИП или юрлица и заключить договор-оферту. После этого пользователь сможет делиться ссылками и получать вознаграждение в рублях в размере до 20% от стоимости каждого приобретенного по его ссылке товара», — объяснил «Яндекс».

Выплаты будут идти раз в месяц. Блогеры также получат возможность маркировать через приложение ссылки с рекламой товаров. Кроме того, пользователи смогут получать вознаграждение за рекомендации товаров из собственных списков.