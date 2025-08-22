Проценты за кредит для ОС уменьшают налог на прибыль независимо от характера кредита

Проценты по долгам относятся к расходам, не связанным с производством и реализацией.

Минфин разъяснил, как учитывать проценты за пользование кредитом на приобретение или создание объекта ОС в целях налога на прибыль.

В письме от 01.08.2025 № 03-03-06/1/74556 ведомство отметило, что в составе внереализованных расходов, не связанных с производством и реализацией, учитывают обоснованные затраты на деятельность, непосредственно не связанную с производством или реализацией: ст. 265 НК.

В частности, к таким расходам относят расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК.

При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида независимо от характера предоставленного кредита или займа — текущего или инвестиционного.

То есть проценты за пользование кредитом на покупку/создание объекта ОС учитываются в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных расходов.

Научим рассчитывать налоги и составлять отчетность для СФР и ФНС на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как вести бухгалтерский и кадровый учет, работать с ЭДО, использовать аналитику и управленку, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.