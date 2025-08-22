Wildberries опроверг информацию о дополнительных скрытых платежах за доставку

Большинство покупателей по-прежнему может пользоваться бесплатной доставкой товаров, маркетплейс не устанавливал дополнительных условий для повышения цены. Так заявили в пресс-службе Wildberries.

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) заявила, что маркетплейс не вводил дополнительных условий для платной доставки заказов. Доставка по-прежнему бесплатная для большинства покупателей.

«Компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов — это не нововведение», — сказали в пресс-службе компании.

Также маркетплейс уточнил, что стоимость доставки, если она платная, зависит от различных факторов. Например, значительное расстояние транспортировки, низкий процент выкупа.

Кроме того, пресс-служба заявила, что о платной доставке клиентов всегда оповещают. Итоговая стоимость отражается в корзине при заказе. Актуальную долю выкупа можно посмотреть в личном кабинете покупателя.

Недавно мы писали, что селлеры заметили изменение цены при добавлении товаров в корзину. В карточке товаров она ниже, чем в итоговом заказе.