Для МСП предложили ввести гибкую систему страховых взносов

Депутат предлагает учитывать категорию компании и специфику отрасли, маржинальность и другие факторы.

Для малого и среднего бизнеса нужно внедрить дифференцированную систему страховых взносов, заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Он напомнил, что в сейчас обсуждается возможная отмена льгот по страховым взносам для МСП.

«В последнее время бизнес и без того работает в условиях повышенной сложности, вызванной ростом цен на сырье, аренду и логистику. Принимая такие решения, мы должны понимать, что дополнительная финансовая нагрузка в конечном итоге ляжет на потребителя. Это может спровоцировать рост теневой занятости и резко снизить конкурентоспособность малых и средних предприятий», — считает Демин.

Поэтому он предлагает ввести дифференцированный подход к тарифам страховых взносов, при котором будут учитывать категорию предприятия и отраслевую специфику. Депутат напомнил, что для некоторых производственных компаний ставка страховых взносов составляет 7,6%.

«Почему бы не предусмотреть и для остальных отраслей такой подход, расширить перечень производственных компаний, посмотреть на человекоемкие отрасли, где высокая доля ручного труда», — сказал Демин.

Также он предлагает рассмотреть поэтапную нагрузку: на старте бизнеса – тариф 5%, при достижении определенной численности и выручки – 10% и так далее.

Парламентарий напомнил, что существуют как «высокомаржинальные сферы, так и социально значимые, но низкорентабельные отрасли».

Такой же подход нужно применять и к налоговой нагрузке, и к мерам господдержки, уверен Демин. Это позволит помогать тем отраслям, которые в этом наиболее нуждаются, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики и сохранить здоровую конкурентную среду.

