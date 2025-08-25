Господдержка малого бизнеса и самозанятых сократилась почти на 40% в 2025 году

Все меньше предпринимателей соответствуют условиям для получения господдержки, число получателей упало на 22%.

За шесть месяцев 2025 года господдержка МСП и самозанятых составила 165 млрд рублей, что на 39% меньше, чем за тот же период 2024 год. Число получателей упало на 22%.

Объемы снизились из-за оптимизации льготного кредитования, бюджетных расходов, замены массовых видов поддержки на более адресные: особые условия предлагают только бизнесу из приоритетных отраслей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить господдержку в виде льготных кредитов, субсидий на развитие, грантов, пониженных налогов и страховых взносов, а также за счет налоговых вычетов при регистрации самозанятости.

В 2025-2030 годах на поддержу МСП государство собиралось выделить 330 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в предыдущие шесть лет. В этой цифре нет денег, которые пойдут на помощь самозанятым, они считаются отдельно.

«В этом году сократили объемы популярных программ кредитования с господдержкой. Если раньше на нее претендовал широкий круг МСП, то сейчас только предприниматели из приоритетных отраслей — производственной сферы, логистики, ИТ, туристической отрасли», — сказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Предпринимателям становится сложнее соответствовать критериям для получения господдержки, считает член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин. Сокращение госпомощи может нести риски для экономики: замедлится внедрение новых технологий, снизится производительность, вырастет безработица.

В «Опоре России» считают, что поддержка МСП способна повысить конкурентоспособность и благоприятно сказывается на росте ВВП. Предприниматели часто выступают основными работодателями в некоторых регионах.

В 2024 году количество занятых в МСП превысило 29 млн человек, что на 29,2% больше, чем в 2019.