В 2026 году можно будет высылать по ЭДО акт в произвольной форме

ФНС подтвердила, что акты в 2026 году можно составлять в произвольной форме. Но для подачи в налоговую их нужно распечатать и заверить.

В чате ФНС спросили – можно ли будет в 2026 году высылать стороне через ЭДО акт в произвольной форме. Вопрос возник на фоне сообщения ведомства об обязательном переходе на УПД. Некоторые СМИ посчитали, что акт на услуги в произвольной форме с 2026 не будет применяться.

Да, акт можно направлять в произвольной форме, ответили налоговики. Но в таком случае при представлении в ФНС его нужно распечатать и заверить.

Специалисты ведомства уже отвечали на вопросы о переходе на УПД.

Научим работать с ЭДО на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет с нуля, узнаете, как рассчитывать налоги и зарплату, составлять отчетность и управлять финансами. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 900 руб. вместо 19 900 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».