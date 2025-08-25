ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Можно ли работать во время больничного, как принять на работу пенсионера и уволить призывника, что такое безвозмездная услуга: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 18 по 24 августа 2025 года.

  1. Что учесть при приеме на работу пенсионера. Мини-курс

  2. Проводки по договорам ГПХ: памятка для бухгалтера

  3. Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. Мини-курс

  4. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2025 года

  5. Как оформить увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания. Мини-курс

  6. Какие обращения ФНС не примет с 1 ноября 2025 года

  7. Обнуление НДС в туризме: кто может воспользоваться и как это сделать. Мини-курс

  8. Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника

  9. Как работать с правилом двух дат в первичном документе. Мини-курс

  10. Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР

