Можно ли работать во время больничного, как принять на работу пенсионера и уволить призывника, что такое безвозмездная услуга: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 18 по 24 августа 2025 года.