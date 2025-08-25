Можно ли работать во время больничного, как принять на работу пенсионера и уволить призывника, что такое безвозмездная услуга: экспертные разборы за неделю
Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 18 по 24 августа 2025 года.
Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. Мини-курс
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2025 года
Как оформить увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания. Мини-курс
Обнуление НДС в туризме: кто может воспользоваться и как это сделать. Мини-курс
Как работать с правилом двух дат в первичном документе. Мини-курс
