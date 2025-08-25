Продажа ПО не всегда освобождается от НДС, даже если оно включено в российский реестр

Передача прав на ПО для автоматизации размещения рекламных материалов на ТВ не освобождается от НДС, даже если программа есть в реестре российского ПО.

В письме от 21.07.2025 № 03-07-07/70492 Минфин разъяснил, применяется ли освобождение от НДС при передаче права на использование программного обеспечения, включенного в единый реестр, для автоматизации размещения рекламных материалов на телевидении.

Так, передача исключительных прав на ПО, включенное в реестр, в том числе путем предоставления удаленного доступа, освобождена от НДС согласно ст. 149 НК.

Но льгота по НДС не применяется, если передаваемые права состоят в получении возможности (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК):

распространять рекламную информацию в интернете;

получать доступ к ней;

размещать предложения о приобретении и реализации товаров (работ, услуг) в интернете;

искать информацию о потенциальных покупателях, продавцах и заключать сделки:

То есть соблюдение этих ограничений – обязательное условие для льготы по НДС.

В НК нет определения понятия «реклама», поэтому нужно опираться на закон о рекламе. Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Соответственно, если ПО хоть и включено в реестр, но используется для рекламы – при его передаче не применяется освобождение от НДС.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы узнаете, как вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж, заполнять декларацию по новой форме и работать в 1С.

Цена курса со скидкой 70%: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.