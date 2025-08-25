Продажа ПО не всегда освобождается от НДС, даже если оно включено в российский реестр
В письме от 21.07.2025 № 03-07-07/70492 Минфин разъяснил, применяется ли освобождение от НДС при передаче права на использование программного обеспечения, включенного в единый реестр, для автоматизации размещения рекламных материалов на телевидении.
Так, передача исключительных прав на ПО, включенное в реестр, в том числе путем предоставления удаленного доступа, освобождена от НДС согласно ст. 149 НК.
Но льгота по НДС не применяется, если передаваемые права состоят в получении возможности (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК):
распространять рекламную информацию в интернете;
получать доступ к ней;
размещать предложения о приобретении и реализации товаров (работ, услуг) в интернете;
искать информацию о потенциальных покупателях, продавцах и заключать сделки:
То есть соблюдение этих ограничений – обязательное условие для льготы по НДС.
В НК нет определения понятия «реклама», поэтому нужно опираться на закон о рекламе. Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Соответственно, если ПО хоть и включено в реестр, но используется для рекламы – при его передаче не применяется освобождение от НДС.
Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы узнаете, как вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж, заполнять декларацию по новой форме и работать в 1С.
Цена курса со скидкой 70%: 7 900 рублей вместо
26 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Начать дискуссию