😷 Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфекций в офисе

Роспотребнадзор напомнил правила гигиены в офисе, которые снижают риск распространения инфекций.

Чтобы не заносить с улицы грязь и пыль, ведомство рекомендует менять обувь.

«Приходя на работу, полезно протереть рабочий стол влажной салфеткой. Мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств эффективно защищает от распространения инфекций, поэтому даже если за день вы никуда не выходили, вымыть руки перед обедом следует обязательно. Также не стоит касаться глаз, носа и рта без предварительной гигиенической обработки», — пишет Роспотребнадзор.

Кондиционер полезен только при правильной установке и эксплуатации, когда поток воздуха не направлен на сотрудников, фильтры обслуживаются вовремя и поддерживается оптимальная температура не ниже 21 градуса, добавило ведомство.

Есть правила и для обеда. Столы в комнате для приема пищи нужно протирать до и после еды. После обеда нужно мыть посуду и убирать из мойки остатки пищи. Продукты в общем холодильнике рекомендуется держать не более суток, на контейнерах писать имя и дату.

«Пищевые отходы не следует выбрасывать в корзины для бумаги, а при отсутствии другой возможности мусор стоит выносить в конце рабочего дня», — напомнил Роспотребнадзор.

Если сотрудник почувствовал недомогание, нужно остаться дома и при необходимости вызвать врача. При кашле в офисе нужно прикрывать рот сгибом локтя или одноразовой салфеткой, которую потом выбросить и вымыть руки.

Все это замедлит распространение инфекций в офисной среде, подчеркивает ведомство.