Григоренко: самозапрет на кредиты установили 15 млн россиян

Пользователи портала Госуслуги с 1 марта 2025 года могут установить самозапрет на оформление кредитов.

С 1 марта 2025 года пользователи портала Госуслуги установили 15 млн самозапретов на оформление кредитов. Об этом Владимиру Путину рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ограничения могут быть как полными, так и частичными. Например, можно установить запрет на оформление кредита только онлайн.

«Порядка 15 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов и займов через портал Госуслуг с 1 марта 2025 года», — сказал Дмитрий Григоренко.

Самозапрет на кредиты позволяет лучше защитить россиян от мошенников, которые могут оформить займы на их имя. За этим следит Центробанк и правоохранительные органы.

