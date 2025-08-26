Если физлицо нанимает иностранного работника, то нужно платить страховые взносы. Но не всегда

Наниматель, который не зарегистрирован в качестве ИП, но делает выплаты другим физлицам, должен платить страховые взносы. Для этого нужно встать на учет в налоговой.

УФНС по Мурманской области обратило внимание на то, что нужно соблюдать налоговые обязательства при заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранцами.

Если физлицо не зарегистрировано в качестве ИП и производит выплаты другим физлицам, то ему нужно платить страховые взносы. Об этом говорится в п. 1 ст. 419 НК.

«Таким образом, физические лица, нанимающие иностранных работников, обязаны встать на учет в налоговом органе как плательщики страховых взносов, а также предоставлять расчеты по страховым взносам, персонифицированные сведения о застрахованных лицах и уведомления о суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы заполнить отчеты по страховым взносам, нужно узнать у такого сотрудника номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Если иностранец применяет спецрежим «Налог на профессиональный доход», то в таком случае физлицу-нанимателю не нужно уплачивать страховые взносы.

Сейчас плательщиками НПД могут стать граждане Украины и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Об этом сказано в письме Минфина от 03.03.2025 № 03-11-11/20241.