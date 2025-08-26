Вновь образованный объект недвижимости облагается по кадастровой стоимости до следующего налогового периода

Объект, образованный при разделе другой недвижимости, внесут в перечень объектов, которые облагаются по кадастровой стоимости, если он соответствует условиям. Если нет – со следующего года он облагается по среднегодовой стоимости.

Минфин разъяснил порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций для вновь образованного объекта недвижимости.

В письме от 21.07.2025 № 03-05-05-01/70383 ведомство напомнило, что для некоторых объектов недвижимости налоговая база определяется как их кадастровая стоимость по ЕГРН. Особенности их налогообложения установлены ст. 378.2 НК.

Виды объектов, которые могут облагаться по кадастровой стоимости, определены в п. 1 ст. 378.2 НК.

Перечень объектов, которые будут облагаться по кадастровой стоимости, определяют местные власти до 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций: п. 7 ст. 378.2 НК.

Если объект недвижимого имущества образован в результате раздела объекта недвижимости, включенного в перечень, вновь образованный объект облагается по кадастровой стоимости, рассчитанной на день внесения сведений о нем в ЕГРН: абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК

Пока объект не включен в перечень, в том налоговом периоде, когда он образован, такой объект облагается по кадастровой стоимости, полагает Минфин.

А со следующего налогового периода объект облагается по кадастровой стоимости, если его добавят в перечень.

А если он не соответствует условиям и в перечень его не добавят — налоговая база по налогу на имущество будет определять как среднегодовая стоимость: п. 1 ст. 375.

