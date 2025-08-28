По нацпроекту «Кадры» в 2025 году переобучат более 100 тыс. человек

На портале «Работа России» можно выбрать одну из 6 тысяч образовательных программ.

Роструд напомнил, что на переобучение по нацпроекту «Кадры» можно записаться на портале «Работа России».

«В этом году воспользоваться программой переобучения смогут более 100 тысяч человек. Опубликовано более 6 тыс. самых разных образовательных программ», — сообщает ведомство.

Программы сформированы с учетом потребностей рынка труда регионов. Учиться могут:

россияне в поисках работы и безработные для будущего трудоустройства;

работники — в целях повышения квалификации и переподготовки.

«Обучение полностью бесплатное. Никаких дополнительных сборов нет», — подчеркнул Роструд.

Продолжительность курсов и формат зависят от выбранной программы подготовки. Есть очные и дистанционные курсы, от нескольких недель до месяцев.

Обучение проводят вузы, колледжи и ведущие образовательные платформы.

Доступно 360 востребованных профессий в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, энергетики и др. Курсы бухгалтеров тоже есть.