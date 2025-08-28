По нацпроекту «Кадры» в 2025 году переобучат более 100 тыс. человек
Роструд напомнил, что на переобучение по нацпроекту «Кадры» можно записаться на портале «Работа России».
«В этом году воспользоваться программой переобучения смогут более 100 тысяч человек. Опубликовано более 6 тыс. самых разных образовательных программ», — сообщает ведомство.
Программы сформированы с учетом потребностей рынка труда регионов. Учиться могут:
россияне в поисках работы и безработные для будущего трудоустройства;
работники — в целях повышения квалификации и переподготовки.
«Обучение полностью бесплатное. Никаких дополнительных сборов нет», — подчеркнул Роструд.
Продолжительность курсов и формат зависят от выбранной программы подготовки. Есть очные и дистанционные курсы, от нескольких недель до месяцев.
Обучение проводят вузы, колледжи и ведущие образовательные платформы.
Доступно 360 востребованных профессий в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, энергетики и др. Курсы бухгалтеров тоже есть.
