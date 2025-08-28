Предприятиям предложили компенсировать затраты на обучение и профориентацию персонала налоговыми льготами

Чтобы простимулировать работодателей участвовать в системе подготовки кадров, депутат Ярослав Нилов предложил не облагать налогом средства на подготовку и профориентацию сотрудников.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил поощрить предприятия, которые направляют часть фонда оплаты труда на подготовку и профориентацию кадров. Эти деньги не будут облагаться налогом.

«Если стимулировать работодателя, чтобы предприятия своими деньгами готовили и профориентировали кадры, и вот этот опыт распространить на работодателей всей страны, мы получили бы хороший экономический и кадровый эффект», — сказал Нилов.

Он предлагает установить модель, при которой от определенной доли фонда оплаты труда, например 3%, можно было бы тратить на профориентацию. Эти средства не облагались бы налогами. Такой подход позволит предприятиям вкладывать деньги не из прибыли, а из текущих расходов.