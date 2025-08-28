❗ Минтруд поменял правила назначения и выплаты детских пособий

С 1 сентября 2025 вырастут пособия беременным студенткам. В связи с этим уточняют порядок назначения и выплаты пособий на детей.

Опубликован приказ Минтруда от 29.07.2025 № 468н, который вносит поправки в порядок назначения и выплаты пособий людям, имеющим детей.

Действующие правила назначения и выплаты детских пособий утверждены приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н.

Но законом от 23.07.2025 № 249-ФЗ с 1 сентября 2025 года вводятся поправки: размер пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения станет больше.

Сейчас такое пособие рассчитывается из размера стипендии и составляет от 9 333 руб. до 23 333 руб. за весь период. А по новым правилам средний размер пособия составит 90 202 рубля.

Поэтому Минтруд поменял правила выплаты детских пособий.

Женщины, обучающиеся по очной форме, будут получать пособия по БиР не по месту учебы, а в СФР. Пособие будет назначать и выплачивать СФР по месту жительства на основании заявления и медсправки.

Кроме того, установлено, что размер единовременного пособия при рождении ребенка определяется на дату его рождения.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.