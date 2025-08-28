Выпускников IT-специальностей предложили отправлять на обязательную отработку

Чтобы сохранить квалифицированные кадры в РФ и равномерно распределить их в зависимости от потребностей регионов, депутат предлагает увеличить число профессий, после получения которых выпускникам нужно проходить обязательную отработку.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева предложила расширить список профессий, при получении которых студенты будут обязаны пройти отработку после окончания вуза. В этот перечень могут включить инженеров, айтишников и преподавателей.

«Привлечь можно было бы и айтишников, не хватает педагогов гуманитарных наук, тех же историков. Дефицит кадров сегодня существует и в медицине, и в образовании. Если к этому добавятся возможности для повышения квалификации за счет государства, а не за собственные средства, думаю, для молодых специалистов это будет очень востребовано», — сказала Цунаева.

Также она добавила, что целевое распределение поможет грамотно трудоустроить специалистов в зависимости от потребностей регионов. Окончательный список профессий, после получения которых нужно проходить отработку, может сформировать Минтруд.

В Минздраве планируют с 1 марта 2026 года ввести трехлетнюю отработку для выпускников медицинских и фармацевтических вузов. Это позволит удержать в стране квалифицированные кадры и предотвратить отток врачей в частные клиники.