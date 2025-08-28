Пожертвования можно учитывать в расходах по налогу на прибыль, но проверку проведут

Передача имущества социально ориентированной НКО уменьшает налог на прибыль. Но расходы нужно подтвердить документально.

Расходы компании в виде безвозмездно переданного имущества (в том числе денег) некоммерческой организации, включенной в реестр социально ориентированных НКО (СОНКО), учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК), — отметил Минфин в письме от 15.07.2025 № 03-03-06/1/68527.

То есть пожертвования СОНКО учитываются в расходах по налогу на прибыль. Но факт безвозмездной передачи имущества должен быть подтвержден документально (п. 1 ст. 252 НК).

При этом в НК нет конкретного перечня документов, которые подтверждают произведенные расходы. То есть налогоплательщик не ограничен в вопросе подтверждения правомерности учета расходов.

Но вопрос обоснованности расходов может быть решен только в ходе проведения мероприятий налогового контроля, уточнил Минфин.

