❌ Форму личной карточки СИЗ сокращать нельзя

Не указывать в личной карточке работника данные о выданном средстве индивидуальной защиты нельзя.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – можно ли исключить из личной карточки учета выдачи СИЗ столбец с маркой, моделью, артикулом и классом защиты.

«Полагаем, что не указывать данную информацию в личной карточке нельзя», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что выдачу работникам и возврат ими СИЗ, выдачу дерматологических СИЗ, смывающих средств фиксируют записью в личной карточке учета их выдачи (в электронном или бумажном виде).

Рекомендуемый образец карточки предусмотрен приложением № 2 к Правилам, утвержденным приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н.

