Брачный договор может полностью изменить общие правила предоставления имущественного вычета супругам

Независимо от того, на кого оформлено жилье, супруги могут получить налоговый вычет по 260 тысяч рублей на каждого. Однако это правило НК может не соблюдаться, если в брачном договоре есть другие условия.

Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС по Республике Карелия Елена Петух рассказала об особенностях распределения имущественного вычета между супругами при покупке недвижимости.

Порядок предоставления вычета на имущество, приобретенное в браке, предполагает право каждого из супругов на возврат НДФЛ за покупку.

Получить вычет можно с 2 млн рублей: он составит по 260 тыс. на каждого супруга вне зависимости от того, на кого жилье оформили. Однако стоит помнить, что это общее правило НК РФ. Оно будет действовать, если иное не предусмотрено брачным договором, который может полностью переиграть общий порядок.

«Если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета не в полном размере, остаток суммы, которой не хватило до исчерпания лимита в размере двух миллионов рублей, может быть перенесен на последующие объекты недвижимости до полного его использования», — сказала Елена Петух.

Недавно мы писали, что сначала лучше заявить социальные вычеты, а потом имущественные. Если размер имущественного налогового вычета по НДФЛ равен налогооблагаемой базе, то социальные вычеты уже не дадут.