Выплаты многодетным на погашение ипотеки могут проиндексировать

Размер выплаты не меняется с 2019 года. Поэтому ее нужно пересмотреть даже в тех регионах РФ, где она повышенная.

Выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей предлагается проиндексировать, так как ее размер остается неизменным с 2019 года.

Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что при рождении третьего или последующих детей семьи получают выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки.

«Мы должны пересмотреть ситуацию, связанную с отсутствием индексации субсидий на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка, которое с 2019 года остается на том же уровне — 450 тысяч рублей», — сказал Рыбальченко.

Он отметил, что в некоторых регионах сумма увеличена до 1 млн рублей, но индексация не осуществляется.