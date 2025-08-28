Выплаты многодетным на погашение ипотеки могут проиндексировать
Выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей предлагается проиндексировать, так как ее размер остается неизменным с 2019 года.
Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он напомнил, что при рождении третьего или последующих детей семьи получают выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки.
«Мы должны пересмотреть ситуацию, связанную с отсутствием индексации субсидий на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка, которое с 2019 года остается на том же уровне — 450 тысяч рублей», — сказал Рыбальченко.
Он отметил, что в некоторых регионах сумма увеличена до 1 млн рублей, но индексация не осуществляется.
Начать дискуссию