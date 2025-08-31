😣 Страховщики назвали самый опасный летний курорт России: антирейтинг 2025

По данным Страхового Дома ВСК, Адлер в 2025 году стал лидером летне-весеннего сезона 2025 года среди российских городов по количеству обращений туристов в связи с несчастными случаями и болезнями – 41% страховых событий.

Российские курорты в 2025 году стали самыми безопасными для путешественников – на внутренний туризм приходится не более 5% обращений по страхованию отдыхающих по итогам летне-весеннего сезона 2025. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, релиз есть у «Клерка».

Чаще всего происшествия традиционно фиксировались в Адлере, а наиболее спокойными направлениями стали курорты Северного Кавказа. Наиболее распространенный туристический недуг – рвота. Больше всего проблем у отдыхающих здесь с ЖКТ.

Также в антирейтинг вошли:

Сочи – 20%.

Санкт-Петербург – 16%.

Лоо (поселок в Лазаревском районе Сочи) — 5%.

Москва – 4%.

Ессентуки – 2%.

Реже всего среди популярных туристических городов РФ, путешествующие заболевали в Туапсе (0,4%), Геленджике, Архызе, Минводах, Пятигорске (по 0,9% в каждом городе).

Почти четверть причин обращений к страховщикам в текущем турсезоне были связаны с рвотой (16%), травмами ног (14%), диареей (10%), болью в ушах (9%) и животе (6%), травмами головы (6,5%) и рук (5,8%). На укусы животных пришлось не более 2% происшествий: чаще всего это были клещи.

Самым травматичным месяцем для туристов стал июль – 49% страховых случаев. На втором месте – июнь (34%).

Примерно 18% обращений во время отдыха в России связаны с происшествиями с детьми.