Уточнять положение об оплате труда и премировании из-за новых сотрудников не нужно

В положении об оплате труда и премировании не нужно прописывать сроки выплаты зарплаты. Их прописывают в других локальных нормативных актах.

Роструд спросили – нужно ли в положении об оплате труда и премировании указывать, в какие сроки начисляется и выплачивается заработная плата новому сотруднику.

Этого делать не нужно, ответило ведомство. Так как конкретную дату выплаты зарплаты устанавливают (ч. 6 ст. 136 ТК):

правилами внутреннего трудового распорядка;

коллективным договором;

или трудовым договором.

Зарплату платят не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Научим рассчитывать зарплату и налоги, составлять отчеты и вести трудовые книжки на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка, учету мигрантов и оформлению согласий на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.