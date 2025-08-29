Уточнять положение об оплате труда и премировании из-за новых сотрудников не нужно
Роструд спросили – нужно ли в положении об оплате труда и премировании указывать, в какие сроки начисляется и выплачивается заработная плата новому сотруднику.
Этого делать не нужно, ответило ведомство. Так как конкретную дату выплаты зарплаты устанавливают (ч. 6 ст. 136 ТК):
правилами внутреннего трудового распорядка;
коллективным договором;
или трудовым договором.
Зарплату платят не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
