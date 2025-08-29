Уведомлять работников об изменении режима рабочего времени нужно, если он прописан в трудовом договоре
Роструд разъяснил порядок изменения режима рабочего времени на предприятии.
Если при этом условия трудовых договоров с работниками не изменяются – письменно уведомлять их о новом режиме не нужно.
«Если же режим времени указан в трудовых договорах, то предусмотрена обязанность работодателя уведомить работников не позднее чем за 2 месяца о предстоящих изменениях условий трудового договора — в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены», — пояснило ведомство.
При этом дополнительные соглашения можно заключить в любое время.
Согласно ст. 100 ТК, режим рабочего времени должен предусматривать время начала и окончания работы + время перерывов в работе.
Если по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допустимо их изменение по инициативе работодателя. Но кроме изменения трудовой функции работника – ст. 74 ТК. О предстоящих изменениях работодатель обязан уведомить в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.
