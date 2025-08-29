ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Трудовые отношения

Уведомлять работников об изменении режима рабочего времени нужно, если он прописан в трудовом договоре

Если условия ТД не меняются, нет необходимости сообщать работникам об изменении режима рабочего времени.

Роструд разъяснил порядок изменения режима рабочего времени на предприятии.

Если при этом условия трудовых договоров с работниками не изменяются – письменно уведомлять их о новом режиме не нужно.

«Если же режим времени указан в трудовых договорах, то предусмотрена обязанность работодателя уведомить работников не позднее чем за 2 месяца о предстоящих изменениях условий трудового договора — в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены», — пояснило ведомство.

При этом дополнительные соглашения можно заключить в любое время.

Согласно ст. 100 ТК, режим рабочего времени должен предусматривать время начала и окончания работы + время перерывов в работе.

Если по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допустимо их изменение по инициативе работодателя. Но кроме изменения трудовой функции работника – ст. 74 ТК. О предстоящих изменениях работодатель обязан уведомить в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.

Автор

Александр Казусь
