Премию, которая зависит от критериев и меняется каждый месяц, индексировать не нужно

При повышении среднего заработка учитываются выплаты в фиксированном размере.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – нужно ли при расчете среднего заработка индексировать ежемесячную премию, которая устанавливается согласно критериям, и ежемесячно издается приказ, где утверждается процент премии от оклада. То есть каждый месяц платят разный процент премии.

«Не нужно, поскольку премия не установлена в фиксированном размере», — пояснил Роструд.

Согласно п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, при повышении среднего заработка учитывают тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение и выплаты в фиксированном размере, за исключением выплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность).

Также при повышении среднего заработка не повышаются выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах.

