Премию, которая зависит от критериев и меняется каждый месяц, индексировать не нужно
На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – нужно ли при расчете среднего заработка индексировать ежемесячную премию, которая устанавливается согласно критериям, и ежемесячно издается приказ, где утверждается процент премии от оклада. То есть каждый месяц платят разный процент премии.
«Не нужно, поскольку премия не установлена в фиксированном размере», — пояснил Роструд.
Согласно п. 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, при повышении среднего заработка учитывают тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение и выплаты в фиксированном размере, за исключением выплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению в диапазоне значений (проценты, кратность).
Также при повышении среднего заработка не повышаются выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах.
Научим рассчитывать средний заработок по новым требованиям на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как считать зарплату и налоги, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт сегодня, 1 сентября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию