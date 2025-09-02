Для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии

С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета среднего заработка, введенные постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540.

Теперь для определения размера отпускных будут учитывать квартальные и годовые премии, полученные сотрудником, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Он считает, что отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся.

«Например, вам установили оклад в 50 тысяч рублей, но при этом работодатель отдельными приказами каждый месяц устанавливает доплату, в итоге вы получаете 100 тысяч рублей. Но разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя», – пояснил Сафонов.

Нововведение коснется только отпускных, больничные рассчитываются по другому порядку, добавил эксперт.

На статистические показатели новый порядок расчета не будет влиять, потому что зарплата сразу попадает в базу Соцфонда и в статистику. Он повлияет только на выплаты при увольнении или выходе в отпуск, уточнил Сафонов.